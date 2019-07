Přehlídku mladých a talentovaných umělců ze Stráže pod Ralskem a nedalekého okolí nabídne druhý ročník hudebního festivalu Piknik Fest, který vypukne v sobotu 20. července od 11 hodin. Akce, kterou připravil spolek Järgen family, se bude opět konat v krásném prostředí v areálu pod vítězstvím ve Stráži pod Ralskem.

Nudit se tu rozhodně nebudete, kromě hudebních vystoupení pořadatelé připravili skákací hrad pro děti, soutěže pro dospělé a piknik menu s vyhlášeným Järgen burgerem. Festival zahájí mladý zpěvák ze Žibřidic Dominik Gaži, během dne vystoupí Mareks, Karolína Hylská, Ladislav Čermák, Eliška Danzerová & Lucka Štichhauerová, Radegaster, rapper Tomba Bomba a mnoho dalších muzikantů.

Dorazí také pop-rocková partička z Doks, která si říká MyL nebo talentovaný zpěvák Jaromír Bartoš Junior, který se letos zúčastnil pěvecké soutěže The Voice Česko Slovensko, v jeho podání zazněly skladby Whataya want from me od Adama Lamberta a od kapely Metallica Enter Sandman. V nedávné době byl pozván do azerbajdžánského Baku, aby reprezentoval naši republiku v pěvecké soutěži Younthvision 2019, kde se účastnilo na 26 zemí. Nejmladším vystupujícím bude Luisa Jírová, která loni soutěžila v show Československo má talent.