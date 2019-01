Liberec - 21. Benátská noc nasadila laťku proklatě vysoko. Vedle rock superstar tu ale byly docela zajímavé domácí kapely, jistoty i objevy.

Vrcholy i lehké propady měla čtyřdenní 21. Benátská noc. Ač velkému festivalu vládli Vikingové, kapely Nightwish, Sabaton i Sunshine Avenue, ve veseckém areálu ho trápilo vedro. Ovšem vody je dost v umývárkách, ve sněžných dělech i v bazénu firmy na energy drinky. A také vozíčkáři se nechají postříkat proudnicí od hasičů.

Cestu na Benátskou nám ve vlaku zpříjemňuje žvatláním holčička. „Ty si hraješ na čipmánky," ptám se jí. „No víte, ona je autista," vysvětluje její maminka. Omlouvám se…

Meky à la klasika

První vrchol Noci (čtvrtek 25. 7.) je přehlídka hitů Mekyho Žbirky. Skvělý Miro v sáčku, brejličkách a s kytarou hraje a zpívá s kapelou a pak už s moravskými symfoniky. Katka, Biely květ. Balada o poľných vtákoch… „Já vím, že v tom saku vypadám, že to budu dirigovat," vtipkuje Meky.

„Budeme hrát tak, aby to bylo slyšet až v Liberci. Aby i tam věděli, jakou udělali chybu, že nepřišli," tvrdí. Je to moc radosti i vzpomínek na časy, kdy Meky „sesadil" ze slavičího trůnu Karla Gotta.

Zažni, Múr našich lások, Len s ňou, zpíváme jak o život… „Máme hrát dlouho, jen do hodiny se všechny naše hity nevejdou," hláškuje Meky. Ve finále po Atlantídě zní Mám rád, keď noc je mladá! Ale před ní od Beatles All You Need Is Love a Hey Jude. Nečekané? Ne, čekané! Konec je po desáté, pro nás vše končí.

„Je to láska nebo sázka," tuctově rýmuje v pátek Argema. Proto teď už jen o tom, co mě bavilo. Nač zbytečná slova?

Pipes and Pints strhnou řízným punkem s dudy i tetovaným zpěvákem, Root přináší spodní metalové proudy a Satana nenechávají doma. Vzývá jej bělovousý zpěvák.

Pepíci Wohnouti

Tak radši na veselý Wohnout, provokující s deštěm i s Gangou. Valí do nás hit Gastrosexuál, pak slečna v bílém se stolním telefonem v ruce z jejich klientského hitu recituje: „… chcete-li jít do pr*ele, zmáčkněte šestku". Sama také jde a zní hit Pepíci.

A další vrchol 21. ročníku Benátské noci na menší Jack Daniel´s Stage. Scénou potemněle duní klasika českého gotického rocku XIII. století.

Temný a temnější

Kapela v čele s Petrem Štěpánem (kytara, zpěv), který brzo vydá 3CD Horizont událostí, sází do publika hit za hitem. Občas zpíváme s ním. Často slova nazpaměť znají fanynky „kolem padesátky". Zatímco publikum stárne s kapelou, klávesy dnes ve Století obsluhuje mladičká dívka. Lídr skupiny se k ní občas přitočí, sóluje, dobře si rozumějí. „To bude asi jeho dcera, ne," hádá fanynka. „Ne," popřel to Petr Štěpán. „Jen si hudebně rozumíme." Kapela si vyžádala pro koncert tmu a je spokojena.

Zní Měsíc lovce, Katakomby, Fallen Angel a žádost-rozkaz „Ignorujte MTV!" „Stoupá dým z černých komínů, krematorií našich padlých snů," zní pochmurně v Prokletí domu slunečnic. V rudé odehrají hit Elizabeth, je to jízda. Zní Justýna, Nosferatu is Dead, na konec cover Olympic Karneval. Skvělé!

Komedie natvrdo

Finští pop kytaroví Sunshine Avenue baví dámy, švédští Sabaton hrají pro tvrdý chlapy. Nejdřív zní hit Final Countdown pop metal kapely Europe. Čekám, že se to v půli „zlomí" a Sabaton a rozehrají stejné rify na kytary, ale nic!

Prasklé kalhoty

Vřítí se na scénu a je to pro mě vrchol Noci. Kapela lítá po scéně jak divá, se zpěvákem je legrace, slogan „Ještě jedno pivo" mají i na tričkách. Propaguje plzeňské, říká, že maminka je Češka. Kytary jedou, zpěvák tvrdí, že „kytarista ho má velkýho, ale nemá ženskou". Song Panzerkampf je podle něj největší hit kapely, zní i Prima Victoria (klip s Hanksem z filmu Zachraňte vojína Ryana, vylodění spojenců v Evropě). V akci „nešťastnou náhodou" zpěvákovi rupnou maskáče v rozkroku (černé slipy) a koncem show plného dunivého hymnického metalu i lítání muzikantů přistávají na scéně dívčí plavky. Kytarista je dá zpěvákovi (už má kalhoty spraveny lepenkou, prý mu v ČR praskly už jednou. „Bude to hrané," soudí fanda z Moravy) na hlavu…

Z Nightwish den poté mě baví ohně a operní pasáže, minulé zpěvačky ale byly lepší. „A tahle je hokejista," naráží jeden novinář necitlivě na figuru metalové děvy. Během Wish zatoužím po Anetě Langerové. Na menší scéně zrovna končí, před přídavkem Voda živá hlásí: „Jde sem hluk z jiné scény. Překřičíme ji spolu, jo?" A Voda živá je moc příjemné překvapení.

Ale zpět před Nightwish, ke Kollerovi i James. David i odloží kytaru, hraje na velký gong a později i na bicí, s kapelou má sólo věci (Chci zas v tobě spát, Ty a já) i kousky Lucie. V Ohni zpívá „Nejhůř na tom byli soudci, dělali že neslyšej… a říká: „Dík za potlesk. Je vidět, že na ty zloděje máte stejný názor!" Má fajn kapelu, kytaru, klávesy, bicí…

James! Epilepsie?

A James (UK), madchesterová legenda 80. a 90. let? Hubený lysohlavý zpěvák zná hity (Laid) i taneční kytarový pop, občas vypadá na epileptický záchvat. „Jé, to dělal už v roce 2001," žasne můj syn Kuba (13), vida to samé na YouTube. „Jen kvůli nim jsme tu z Prahy. Hráli hlavně starší hity, třeba Getting Away With It," dodává nadšeně a rád divák Adolf Janák s partnerkou.