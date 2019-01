Česká Lípa /BLESKOVÁ SOUTĚŽ, ROZHOVOR/ - Legendární Černé divadlo Jiřího Srnce přijede 10. března do českolipského Jiráskova divadla.

Foto: archiv divadla

Tato forma divadla funguje na základě pohybu černě oděných herců na černém pozadí. Díky nasvícení pak tito působí neviditelně a spolu s hudbou a výtvarnou stylistikou tak vytváří dokonalou iluzi.

„Na všech kontinentech oceňovala kritika tyto neviditelné herce, jež prostřednictvím věcí umí rozesmát i přivést diváky k zamyšlení. Éra němého filmu, Laurel a Hardy, Buster Keaton, Charlie Chaplin to jsou mistři mající náš trvalý obdiv. Smích, či alespoň úsměv, je v této přetechnizované době mnoha slov a mála dobrých činů potřebný více, než v časech minulých,“ říká Jiří Srnec.

Scénky jsou přehledem z několika celovečerních představení. Jsou jen opravdu velmi krátkým průřezem tvorby Jiřího Srnce. Jednotlivé scénky jsou vtipné a lehké. Nečekané zápletky vyústí vždy v komediální střety hrdinů, ať už lidských či zvířecích. Dobro vyhrává nad zlem a šťastné konce potěší každého diváka.

Sobotní představení začne v 15 hodin.

První představení souboru Černého divadla Jiřího Srnce se uskutečnilo roku 1959 ve Vídni. Samotný soubor pak vznikl roku 1961. Průlomem byl ohromný úspěch na festivalu ve skotském Edinburghu roku 1962, kde vyprodaná aréna odstartovala celosvětový úspěch divadla. To od té doby navštívilo asi 74 festivalů a v rámci více než 300 mezinárodních turné si získalo diváky všech kontinentů. Divadlo bylo oceněno také řadou cen a v roce 2002 se stalo reprezentantem české kultury během zasedání NATO v Praze.

Jří Srnec: Na všech kontinentech nám rozumí a tleskají

Váš soubor vystupoval po celém světě. Na která místa nebo celá turné vzpomínáte nejraději?

Nezapomenutelná jsou první představení v divadle Na zábradlí. Dále Edinburgh roku 1962, na který jsme z Čech vyjeli jako neznámá divadelní skupina deseti výtvarníků s představením What Next a Černé divadlo, se vracelo do Prahy s podepsanou smlouvou na zájezd do Austrálie Brisbaine, Perth, Adelaide.

Jste držitelem řady cen včetně státního vyznamenání. Někteří umělci ale říkají, že více než ceny jsou pro ně důležité ohlasy diváků a plné sály. Jak to máte vy?

Je nesouměřitelné srovnávat ovace diváků s oceněním kritiky a nejrůznějších mezinárodních cen. Státní vyznamenaní po padesáti letech existence Černého divadla potěšilo všechny členy souboru i mne. V pokorné radosti říkám, že na všech kontinentech jsme zvyklí na porozumění, smích a potlesk.

Je v dnešní době těžší zaujmout diváka než tomu bylo před padesáti lety, kdy váš soubor vznikl?

Není to těžké, naše výrazové prostředky na jevišti jsou stejně jednoduché, jako před padesáti lety. Naši umí dát život a duši zdánlivě neživým předmětům, těm nejvšednějším, které mohou vést dialog s viditelným hercem.

Co vás inspirovalo k založení „černého divadla“?

Radost a zázrak ze života. Hudba, obrazy, tance a vystudované tři školy. Výtvarná, Konzervatoř a Divadelní akademie.

Jaká divadelní představení baví vás osobně? Navštěvujete třeba klasickou činohru nebo muzikály?

Stále je co vidět. Nádhera! Don Quijote, klasický balet ve Státní Opeře v Praze. Jiří Suchý stejně mladý jako já, úžasná Levandule v Semaforu a mnoho jiného.

Soutěž o vstupenky na sobotní představení

Českolipský deník ve spolupráci s Kulturou Česká Lípa připravil soutěž o čtyři vstupenky na sobotní představení Černého divadla Jiřího Srnce, které se koná 10. března od 15 hodin v Jiráskově divadle v České Lípě. Dva výherce, kteří získají po dvou vstupenkách budeme losovat ze správných odpovědí na níže položenou otázku.

Ve kterém roce vzniklo Černé divadlo Jiřího Srnce?

Odpovědi posílejte do pátku 9. března do 21.00 na e-mailovou adresu ceskolipsky@denik.cz. Nezapomeňte uvést své celé jméno a telefonní kontakt. Jména výherců zveřejníme v Českolipském deníku v sobotu 10. března a redakce bude vylosované kontaktovat.