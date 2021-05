/FOTO, VIDEO/ Nová filmová komedie Grand Prix o fanoušcích Formule 1 právě vzniká ve Cvikově, Zákupech a Sedlišti. Jednu ze scén filmu zde natáčí režisér a autor scénáře Jan Prušinovský. Celkem stráví herci a filmaři na Českolipsku zhruba tři týdny. Poté se přesunou do Německa, Francie a Španělska. Ve filmu hrají i Kryštof Hádek a Miroslav Donutil.

Natáčení filmu Grand Prix na Českolipsku. | Video: Petr Pokorný

Scénář pojednává o splněném snu tří chlapíků z městečka u hranic (Cvikov). Milují auta a touží vyrazit na Velkou cenu Formule 1 do Španělska. Jeden z nich (Kryštof Hádek) má poblíž nepříliš prosperující autobazar, manželku (Anna Kameníková) a tři děti. Jeho bratranec (Robin Ferro) autodílnu v centru města a ten třetí (Štěpán Kozub) je zase vyhlášená místní firma, která auta nejraději krade. „Když se díky výhře dvou vstupenek na velkou cenu Španělska objeví možnost zmizet na pár dní z města, není co řešit. To oba bratranci ovšem ještě netuší, že se k nim nečekaně přidá i místní šílenec a zloděj aut Štětka, který přitahuje jednu katastrofu za druhou,“ přibližuje děj svého filmu režisér Prušinovský.