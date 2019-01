Mimoň – Spoluautor nové knihy o krásách Čech Josef Pepson Snětivý říká: Mimoň nás mimořádně oslovila.

Zkušení cestovatelé a spisovatelé Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý (na snímku vpravo) dostáli v knize Místa zrychleného tepu předsevzetí odkrývat zejména onu „skrytou krásu“. | Foto: Jiří Esser

Není to ještě ani 35 let, kdy z povrchu zemského zmizel zámek v Mimoni. Smutnou kapitolu nedávné historie zařadili do své nové knihy Místa zrychleného tepu zkušení cestovatelé a spisovatelé Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý. Publikace představuje málo známá místa naší země a v případě Mimoně čtenáře zavede i pod zem. „V Mimoni také knihu už tento čtvrtek pokřtíme,“ říká v rozhovoru pro Deníku jeden z autorů Josef Pepson Snětivý.



Proč padla volba právě na Mimoň a její pozoruhodnosti?



V knize se věnujeme lokalitám, které nás v posledním období mimořádně oslovily. A to platí i pro Mimoň. S kolegou spisovatelem Otomarem Dvořákem a kameramanem Jiřím Fišarem jsme tu natáčeli, a díky tomu poznali zdejší krásy nad zemí, na zemi i pod zemí. A jedno z nádherných zákoutí, sochy u kostela sv. Petra a Pavla, se dostalo dokonce na obálku knihy.

Co kromě zbořeného mimoňského zámku čtenářům kniha z tohoto města poodhalí?



Kapitoly nazvané Výlet do Ďáblovy země se ujal Otomar a popsal kromě barbarsky zbořeného panského sídla také zámecký park, kostelní návrší se zmiňovaným svatostánkem, a především unikátní podzemí, které obdivoval sám Karel IV. Prostor má v knize i neměně unikátní Boží hrob s bývalým špitálem. Právě na tomto místě, tedy v dnešních prostorách Městského muzea, knihu ve čtvrtek 24. ledna pokřtíme. Jistě vodou z některého toku, o nichž v knize píšeme. Takový je ostatně náš zvyk. Přečteme ukázky, promítneme film, pobesedujeme, já vše doprovodím hudbou…



Jsou v knize zmíněny i další regiony?



Ano, kniha Místa zrychleného se věnuje celkem pěti. Kromě Mimoně a okolí je to rozhraní starých pražských obcí Břevnova a Střešovic, dále Opočensko, Vltavotýnsko a Bechyně a nakonec pozoruhodná obec Pičín. V případě Opočna a nedaleké obce Přepychy bych rád zmínil, že nám byl průvodcem Miloň Čepelka, známý cimrmanolog, ale též všestranný spisovatel, jehož díla mám tu čest vydávat. Mimochodem, i s ním jsem už v Mimoni vystupoval.



A co Liberecký kraj?



Osmnáct let jsem bydlel v Jablonci nad Nisou, rád se do kraje vracím, a tak mu ještě coby publicista leccos dlužím. V této knize se kromě Mimoně dostalo jen na několik míst v jejím bezprostředním okolí. Otomar zavádí čtenáře na hrady Stohánek a Ralsko. V nejbližší době to osobně aspoň trochu napravím tím, že u vás budu opakovaně vystupovat. Ve středu 30. ledna v Krajské vědecké knihovně v Liberci a v únoru na radnici v Jablonném v Podještědí, kam přijedu s pořadem o Albrechtu z Valdštejna. Ten patří mezi mé nejoblíbenější historické osobnosti. Výraznou stopu zanechal právě v tomto kraji a krátce vlastnil také Mimoň.

Jaká místa byste ještě rádi prozkoumali?



Kromě těch v Libereckém kraji, což neříkám proto, že na něj padla otázka, opravdu nás to sem táhne – třeba Kokořínsko, by to byly některé části jižních Čech. Nádherné a opomíjené památky v divoké přírodě nabízejí Karlovarský i Plzeňský kraj. Zanedlouho vyjde také naše pátá společná publikace Utajené hrady a zámky III., a to s výmluvným podnázvem: Prahou potřetí po stopách panských sídel.