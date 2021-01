Kvůli stále trvajícím vládním opatřením museli v Lípě přesunout představení Vysavač, které bylo naplánované na 9. února a Duety naplánované na 28. dubna na letní scénu na Hradě Lipý.

Bohumil Klepl v komedii Vysavač. | Foto: Studia DVA

Představení Vysavač bude uvedeno 19. července 2021 od 20 hodin a Duety 18. srpna ve stejném čase. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, ovšem s výjimkou místa na sezení. Původní představení měla být realizovaná ještě v Jiráskově divadle, ale to už prochází rekonstrukcí. V Kulturním domě Crystal by situace byla komplikovanější, kvůli přísným epidemiologickým podmínkám. Na hradě Lipý se tedy divák prokáže platnou vstupenkou, ale své místo bude mít, jak přijde. Absenci pevně daného místa k sezení by dle organizátorů mohla nahradit atmosféra na nádvoří hradu.