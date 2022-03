Základní kámen českého písničkářství, sedmdesátník Vladimír Merta, a dvakrát mladší klavírista a kytarista Ondřej Fencl pokračují v koncertování napříč republikou. Jednou ze zastávek bylo i Centrum textilního tisku v České Lípě, kde proběhl koncert v pátek 25. března.

Vladimír Merta a Ondřej Fencl zahráli v Centru textilního tisku v České Lípě | Foto: Vít Černý

Vladimír Merta alby Domilováno a Imagena či knihou Popelnicový román znovu dokázal, že ještě nepatří do starého železa a má co říct nejen skrz své dávné hymny. Právě tyto kultovní songy ze 70. a 80. let jsou ovšem základem současného playlistu. Zazněly písně jako Astrolog, Omamná květina, Chtít chytit vítr, Vzdálené výstřely, K pětadvaceti, Začouzené sklíčko či Harmonie doprovázené střídavě klavírem a druhou kytarou.