Liberec – Svou výstavu nevšedně nazvanou „Prales jako architektura v pohybu“ zahájila ve čtvrtek v Oblastní galerii Liberec mladá grafička Zdenka Hušková.

Bývalá Oblastní galerie v Liberci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Šimr

Probleskující světýlka a skrumáže vegetací přenesou návštěvníky do přírody Nového Zélandu a současně mají probudit jeho představivost i navodit dobrodružnou atmosféru.

K motivům pralesa se rodačka z Jablonce nad Nisou a absolventka AVU v ateliéru grafiky Jiřího Lindovského dostala již během studií, kdy odcestovala na Nový Zéland. Podle vlastních slov je prales mnohem opravdovější než evropský kultivovaný les. „Je to čistý architektonický prostor, který se neustále mění. Fascinuje mě hra světel,“ vyjadřuje své pocity výtvarnice. Z tématu diplomové práce se postupně stala hlavní náplň její současné tvorby.

Mnohé grafiky Zdenky Huškové vznikají soutiskem několika matric. Mají tedy určitou hloubku a vybízejí diváka jít pod povrch a odkrývat jednotlivé vrstvy. „Je to o fantazii. Na každého může z pralesního houští vykouknout něco jiného,“ říká Markéta Kroupová, kurátorka výstavy. Autorčina vize jde ještě dál. Snaží se o trojrozměrné zobrazení a také má v plánu velkoformátová díla. Cílem je, aby se návštěvník cítil obklopen vegetací a obrazy ho pohltily. Zdenka Hušková se nejprve věnovala studiu rytí skla, později však přešla na grafickou školu. Jak sama tvrdí, v grafice našla způsob, jak se snadněji vyjadřovat. „Člověk realizuje představu, kreslí, vyrývá, ale do okamžiku, než matrici otiskne, není výsledek zcela jasný. Funguje zde moment překvapení,“ vidí pozitiva této techniky Hušková a dodává: „Někdy se objeví něco, s čím nepočítám, ale můžu s tím dál pracovat. Posune mě to jinam.“ Jako protipól k vážné práci tvoří Zdenka Hušková i tušové kresbičky, které vtipně odráží každodenní realitu. Postavičky z kancelářských sponek odkazují na období práce sekretářky, figurky s obřím břichem sahajícím až na zem pro změnu znázorňují ženu, která čeká dvojčata. O postavičkách s extrémně velkým poprsím matka dvou dětí s úsměvem tvrdí, že zafungovaly jako arteterapie v době kojení. Těmito kresbami v podobě novoročenek, svatebních oznámení či přání k Velikonocům autorka často potěší i své přátele. K příležitosti výstavy se tyto kresbičky objeví ve vydané skládačce. Všední a zdánlivě obyčejné věci jsou dalším tématem práce Zdenky Huškové, v jejichž ztvárnění se nezapře autorčina bujná fantazie. „Často se mi stává, že mi obyčejné věci připomínají třeba kosmické objekty. V ten moment mi přijde, že si daný předmět zaslouží být zaznamenán,“ vysvětluje grafička, která je sběrem bizarních předmětů známá a její přátelé ji občas sami zásobují. Výsledkem jsou skicáky např. s kresbami celeru, který připomíná klíště, rozmanité plody rostlin, nebo třeba seschlé avokádo.

Výstavou jablonecké výtvarnice pokračuje OGL v letní tradici, kdy představuje autory, kteří žijí a tvoří v libereckém regionu, nebo odsud pocházejí. Výstava Zdenky Huškové bude v galerii k vidění do 18. září 2011.