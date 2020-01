Brzy to bude dvacet let, kdy jsem napsal jako redaktor svůj první článek pro městské noviny. Postupně jsem si vyzkoušel i práci v soukromém týdeníku nebo práci sporťáka, ale nakonec jsem se vrátil ke zpravodajství. Tomu se v dresu Deníku věnuji déle než osm let.