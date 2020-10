Zdroj: Deník / Radek Valenta

Stolní tenis jsem začal hrát už jako malý chlapec. Nejdříve jsem hrál v Jiskře Mimoň. Potom jsem přestoupil do Lokomotivy Česká Lípa, kde hraji již 56 let a jsem jejím velkým patriotem. Zde také pravděpodobně i s hraním jednou skončím. Pod vedením trenéra Z. Mrhy jsem se postupně probojoval až do A mužstva. A to byl opravdu obrovský sportovní úspěch, protože Lokomotiva dříve patřila mezi absolutní špičku mezi oddíly v Severočeském kraji.