Zdroj: Marek Řeháček

Za svůj život jsem vystřídal řadu povolání. Nejsem úplně fotograf, nefotím na zakázku, ale snažím si vybírat to, co mě osobně oslovuje a baví, takže toulky, putování a historii. Také společně s kamarády a kolegy děláme přednášky, vydáváme publikace a byl jsem i aktivní v ochranářských spolcích. Před dvaceti lety jsme je společně s bratrem Šimonem začali dodávat do horských chat a knihkupectví.