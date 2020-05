Rád se věnuji i vaření. Často a s oblibou vařím speciality asijské kuchyně. Jsem v tomhle směru zaměřen jako táta, i když na rozdíl od něho já až tak jídla nekořením. On to dělal rád, občas to s kořením i přeháněl, rád lidi zkoušel, co vydrží. Já zase vím, že zde v Čechách lidé na extrémy nejsou zvyklí, jak v jiných zemích, tak se mírním, jde mi o to aby jim jídlo chutnalo.