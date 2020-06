Zdroj: Deník / Jiří Louda

Odjakživa mě naplňovalo objevování dosud neprošlápnutých cestiček a Pískovačka je jednou z nich. Zprvu mnozí kroutili hlavami nad myšlenkou naložit do auta pískovací box, kompresor a zdobit skleničky někde venku. Jak vidíte, zafungovalo to. Nevím o nikom dalším, kdo by mobilně pískoval v Čechách ani v zahraničí.