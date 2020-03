Pracovitost, odvaha, píle, drzost, pokora, štěstí. Tyto vlastnosti mi pomohly do světa sportovní žurnalistiky. Do světa, do kterého jsem začal mířit poměrně pozdě. V hokejové terminologii bych to popsal asi tak, že jsem neprošel žádnou hokejovou akademií a chtěl pověsit brusle na hřebík, ale na draftu NHL zaznělo mé jméno někde v sedmém kole. Začala stíhací jízda, která nakonec vyšla.