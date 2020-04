Letos to bude navíc deset let, co se věnuji fotografování. Začal jsem fotografovat v prvním ročníku na gymnáziu školní akce, později i maturitní plesy. Od té doby se vlastně „motám“ kolem skla, protože spousta školních akcí se odehrávaly na školní sklářské huti. V rámci Novoborska jsem fotil i pro Sklářský atelier Astera, který vyrábí také skleněné trofeje pro mezinárodní soutěž krásy neslyšících Miss &Mister Deaf World.