Zdroj: Archiv Romana Macha

Jak vzpomíná, po absolvování stavební průmyslovky v Děčíně měl to štěstí, že mohl působit jako profesionální sportovec téměř do svých třiceti let. Jakmile ukončil kariéru ve fotbale, nastoupil do místního závodu společnosti Preciosa a později do novoborské firmy Jakub. Tam působil v oddělení lighting, kde měl na starosti elektroprojekty a také zahraniční trh. Díky tomu dostal příležitost navštívit řadu evropských zemí.