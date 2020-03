Tvořím pod značkou Touch of Love by Lenka Košnarová nebo také ve zkratce pod logem TofL. Ráda bych dodala, že moje „výroba“ nespočívá pouze ve zhotovování panenek, ale také v tvorbě zakázkového šití, nejčastěji pro děti, od oblečení, po výbavičky do dětských postýlek. mou tvorbu lze sledovat na Instagramu toflbylk či facebookové stránce @TofLbyLK kde budu panenky postupně vystavovat. Bude je možné zde koupit nebo objednat. Pomocí zprávy vše dohodneme. Od termínu dodání, ceny po vzhled a barevnou kombinaci.