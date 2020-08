Zdroj: archiv Barbory Koškové

O někdejším přeučování na praváky ale ví ze své rodiny: „Byl to i případ mé mamky, po které jsem nejspíš levorukost zdědila nejen já, ale i má nejstarší sestra. Starší bratr je taková kuriozita, neměl sám od sebe levácké sklony, ale protože viděl, že starší sestra bere vše do levé ruky, tak to po ní opakoval. To se projevilo tak, že píše o dost hůře než normální levák, je vidět, že to pro něj není přirozené,“ popisuje Barbora a podotýká, že levorukosti se v rodině vyhnula jen mladší sestra.