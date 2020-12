Zdroj: Jana Mrkvičková

Studio jsem koupila před 9 lety od své maminky, která ho ze zdravotních důvodů prodávala. Do té doby jsem měla 16let bytový textil nad náměstí T. G. Masaryka. Bytový textil byla těžká práce a už jsem byla vyčerpaná, do svatebního studia chodily nevěsty, které byly nadšené ze svatby a celkově mě to nabíjelo energií a začalo mě to bavit.