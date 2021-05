Taneční škola TOPDANCE.Zdroj: Taneční škola TOPDANCE

„U předškoláků se na kurzech zabýváme hlavně rytmickou výchovou, aby děti pochopily o čem tanec vlastně je. Nechceme z nich hned dělat mistry světa, je to spíš taková škola hrou. Školáci začínají v přípravce a pokud je to baví, přejdou postupně do dalšího klubu, kde se toho naučí mnohem více. Můžou se účastnit různých tanečních soutěží, zlepšovat v tom, co již umí nebo dělat párový tanec či skupinová vystoupení. Pro mládež jsou od loňska připravené menší taneční kurzy, protože těch velkých se asi v nejbližší době nedočkáme,“ přibližuje taneční mistr a pokračuje, „dospělí účastníci kurzů mohou být úplnými začátečníky, ale vítáni jsou i ti, kteří se chtějí v tanci jen zdokonalit nebo naučit něco nového. Patří mezi nejvděčnější zákazníky a práce s nimi mě moc baví.“