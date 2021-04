Martin Čangel.Zdroj: Deník/Petr Pokorný

Odstávku kvůli údržbě pece mají obvykle jednou ročně. Trvá tři týdny až měsíc a vymění při ní hlavně pánev pro tavení skla. Na otázku, jak relaxuje po těžké práci překvapivě odpovídá, že relaxuje na pracovišti, v huti: „Musím vyřizovat maily, faktury, tak tu sedím u stolu a kulisu tvoří pec, to má své kouzlo. Samozřejmě se snažím občas vyjít do přírody,“ říká sklář. Jak přemítá, v současné covidové době člověk stejně nikam moc nemůže: „Myslím, že tento čas i lidem ukáže, že není ani tak třeba někam létat na drahé dovolené, ale že stačí vyjet tady jen někam do kopců, do přírody.“