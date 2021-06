Sbírka Víta VomáčkyZdroj: Petr Pokorný, Jiří Jelínek, Robert Lůžek

Jeho návštěvy na radnici vždy upoutá spousta vyřezávaných hadů, i jiných artefaktů, které je zosobňují. „Fascinují mě. Chtěl jsem mít i živé, ale uvědomil jsem si, že by to bylo lidem nepříjemné, tak jsem začal sbírat tyhle dřevěné,“ vysvětluje Vomáčka. „Jsou to neskutečně férová zvířata, ty člověka nekousnou někde zezadu. Zákeřně na vás nezaútočí, to je mi sympatické.“