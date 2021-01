Zdroj: archiv Petra Cmunta

Věnovat se všem zálibám vedle práce není úplně snadné. Dělat práci na třísměnný provoz, do toho vyřezávat, trénovat tři disciplíny a o víkendech závodit, to bývá kolikrát honička. Párkrát se mi i stalo, že jsem musel absolvovat svůj oblíbený závod po noční, protože jich mám hodně a nechci se kvůli špatné práci vzdát něčeho, co mám rád. Jsem asi trochu tvrdohlavý.