Ahoj, jmenuji se Petra Weber, ale sportovní fanoušci mě budou znát spíš jako Petru Chocovou. Jsem olympionička a dvojnásobná mistryně Evropy v plavání. S tímto sportem jsem začala přibližně v pěti letech a v šesti jsem už měla první závody. Jako malá jsem vyzkoušela několik různých sportů, ale protože mí rodiče učili v plavecké škole, dalo se předpokládat, že u plavání zůstanu. Z mého dětství si nejvíc pamatuji jen školu, bazén, závody, těžkou dřinu. A taky tvrdého trenéra – taťku.

Plavání mě začalo bavit až kolem 19 let, kdy jsem začala trénovat v Praze pod vedením pana Strnada. Přestože jsem se dlouho výkonnostně neposouvala, překvapivě mě to stále bavilo. Až v závěru mého působení v Praze se to zase rozjelo. Začala jsem překonávat vlastní české rekordy a v roce 2011 si vyplavala účast na olympijských hrách. Rok na to jsem vyhrála mistrovství Evropy, zazávodila si pod pěti kruhy. Záměrně píšu zazávodila, protože se svým výkonem jsem nebyla spokojená.

V zimě jsem jako jediný český plavec dokázala vítězství na mistrovství Evropy zopakovat. Opět pod vedením taťky. Je to neskutečný, stát na bedně a slyšet hymnu. Nikdy bych neřekla, že mě to emočně semele. S taťkou jsem si během mého působení v Praze vytvořila skvělý vztah. Konečně to nebylo pouto svěřenec a trenér, ale dcera a táta. Taťka sice říká, že kdyby mu někdo řekl, že budu třeba olympijská vítězka, už by do toho nikdy nešel. Já jsem mu ale strašně vděčná, že mě u plavání udržel zuby nehty a já si to mohla všechno prožít.

Můj další největší úspěch není ze sportu, ale ze života. Je to má rodina. Pořád jsem měla v hlavě jen a jen plavání. Seznámila jsem se s ale Honzou Weberem, který je mimochodem taky sportovec a je osminásobný mistr světa ve freestyle footbagu. Po naší klidné a úžasné svatbě na Seychelách a těhotenství, kdy se nám narodil ten nejúžasnější človíček na světě, naše Lilli, se mi život obrátil o 180 stupňů.

Lilli se narodila ve 33 měsíci těhotenství, takže hned na začátku jsme se báli o její zdraví. Asi nikdy jsem se ještě v životě o nikoho tolik nebála. Zůstalo mi to doteď a už to tak navždy bude. Aniž bych si to připouštěla, tak mě mateřství úplně změnilo. Nežiju pro plavání, jako to bylo v minulosti. Stala jsem se mámou na plný úvazek a neskutečně si to užívám. Přestože jsem díky těhotenství musela zrušit účast na mistrovství světa, neměnila bych. Mimochodem jsem se tam dostala ve 33 letech, takže klobouk dolů. Teď jsem opravdu šťastná.

Nyní tedy žiju „rodinný“ život a užívám si každou chvilku, protože malá roste před očima. Kdo mě zná, asi by do mě neřekl, že mě tahle moje nová mateřská profese tolik chytne. Nejsem už profi sportovec a z rodičáku se vyžít nedá. Odmala jsem zvyklá šetřit a nechci být na nikom závislá, ani na manželovi. Začala jsem tedy zhruba před čtyřmi lety pracovat jako fitness trenérka. Necelý rok zpátky jsem si také začala přivydělávat s přírodní a lékárenskou firmou, která mi pomohla s vypadáváním vlasů po porodu a mou pletí zničenou chlórem. Na plavání jsem ale samozřejmě nezanevřela. Dosud jsem neohlásila konec kariéry a doma z gauče to udělá jen srab. Snažím se tedy vrátit na nějakou slušnou úroveň, abych se mohla rozloučit se ctí.

A co bude dál? Kdo ví. Vždycky jsem chtěla mít velkou rodinu, to už se mi v mém věku asi úplně nepodaří. Rozhodně chci pracovat s lidmi, ne sedět sama někde v kanceláři. Chci se věnovat své rodině. Chci, abychom se měli krásně, byli jsme zdraví a nic nám nechybělo. Co přijde dál asi nikdo neví. Kdybychom to věděli, nebylo by to ono. Jsem sama zvědavá, co dalšího mi život přinese. Snad tu budu ve zdraví minimálně dalších 100 let, abych si to všechno stihla ještě pořádně užít.