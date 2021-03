Radek KrajcigrZdroj: soukromý archiv Radka Krajcigra

Oba jsme můj florbal postavili na první místo a navždy jí za to budu vděčný. Následoval tým Bulldogs Brno, pozvánka do reprezentace, Mladá Boleslav. Strop - nejlepší tým v lize! Stěhování se po republice, větší a větší vzdalováni se rodinám. Tu bezva holku jsem si nakonec vzal, protože lepší bych na světě stejně nenašel. Kam jsem šel, tam šla oddaně se mnou a mnohdy i o krok napřed. Celý ty roky mě nejvíc podporovala a nejvíc mi fandila. Boleslavský klub mi tehdy zařídil práci u jednoho ze svých sponzorů. Bylo to v malé obchodní firmě se strojními součástkami, kde pracuji už pátým rokem. Mým snem je jít jednou k hasičům, ale momentálně je to pro mě nepropojitelné s florbalem.