Jindřiška Halasníková, starostka obce Sosnová.Zdroj: Liberecký kraj

Absolvovala českolipské gymnázium a ve studiích pokračovala v Ústí nad Labem. Pedagogickou fakultu ale nedokončila. „Při studiu jsem si přivydělávala v baru, hodně mě to bavilo, práce s lidmi, a tak jsem školy nechala a zdrhla k barmanství,“ přiznává Jindřiška Halasníková. Práce v restauracích ji vydržela několik let. Po mateřské dovolené s druhým synem s ní skončila a věnovala se péči o staré prarodiče. „Z opatrovnictví staroušků jsem rovnou přešla na radnici. Děda se dožil 91 let a ještě byl svědkem, když jsem se stala starostkou,“ vzpomíná.