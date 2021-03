Historik českolipského muzea Tomáš Cidlina.Zdroj: Petr Pokorný

Dříve psal učebnice francouzštiny, pak našel zaměstnání v českolipském vlastivědném muzeu, kde se jako kurátor věnuje novodobým dějinám. Získal renomé díky podílu na několika výstavám. Například společně s Petrem Mužákem dělal velkou výstavu o myslivosti, v roce 2018 výstavu 100 let republiky a některé menší projekty. V posledních letech publikuje hlavně o Českolipsku „Ploučnické Květy“ (2015), „I can´t get no … českolipská satisfakce“ (2016), „Villa Hrdlička“ (2017), katalog k výstavě 100 let (2018), Zapomenuté lidové tradice a zvyky Českolipska (2019).