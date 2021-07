Dobrovolný i profesionální hasič Tomáš Knobloch ze Zákup.Zdroj: Se souhlasem Tomáše Knoblocha.

A co je pro něj motivací k tak náročnému zaměstnání? Pro mladého kluka je to vzrušení, adrenalin. „Zažijete něco, co běžně ne. Já přijdu na směnu a nevím kam pojedu, různorodá, pestrá práce. Důležitý je i ten pocit, že někomu pomůžete v nouzi, v těžkých chvílích, ať už od drobné pomoci po záchranu života,“ míní Tomáš Knobloch a je rád, že si lidé práce hasičů váží, jak v Zákupech tak i v Praze u profíků. „Samozřejmě činnost v dobrovolné jednotce má i druhou stranu mince, především je za ní spousta času z osobního volna. Pořád máme co dělat,“ dodává.