Nemám dostatečnou výkonnost na to, aby mě běh uživil. Pořád běhám pomaleji než „druhořadoví“ Afričané, kteří jsou na každém evropském závodě, kde jsou finanční odměny. U nás jsou závody, kde odměňují i české běžce, ale na uživení to zkrátka nestačí. Kdo se o to snaží objížděním takových závodů každý víkend, většinou šel s výkonností postupně dolů. Závodit každý víkend a sbírat odměny po drobkách, to je tak recept na brzký konec kariéry.