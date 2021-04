Josef Oplt z Doks.Zdroj: se souhlasem Josefa Oplta

On sám si netroufá přesně popsat, co ho na náročné práci baví. „Mám jen dobrý pocit, že je společensky přínosná, že jsem mohl někomu pomoci, poradit, vyřešit nepříjemné situace, odhalit pachatele černých skládek, zachránit nějaké zvíře a podobně. Bylo by toho moc,“ zmiňuje. Jak připouští, ve službě městu to nebylo vždy lehké: „…Ale mám to tady rád a hodnoty mám jasně dané.“ Kromě nepříjemných věcí za ta léta ovšem zažil i plno úsměvných situací, kdy nebylo výjimkou, aby proti vám stálo o půlnoci v Sokolské ulici stádo zeber nebo na vás v Máchově ulici koukal velbloud, který utekl z výběhu cirkusu.