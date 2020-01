Martin Kubišta: Chlap potřebuje mít koníčka, někdy je to ale pořádný kůň

„Bavilo mne točit a fotit, ale jen tak jako všechny. Velký zlom přišel po setkání s Otou Bartovským tak před patnácti lety,“ popisuje Martin s tím, že tehdy to byl fotograf Jabloneckého deníku. Jezdil do útulku pro opuštěná zvířata, který vede Martinova žena, fotit nabídku pejsků. „Ota mi půjčil D1 a byl jsem jako očarovaný. Do půl roku jsem měl aspoň D7 a pomalu šetřil na lepší fotoaparát,“ líčí. Nejraději má svatby. Je perfekcionista. S každým záběrem se „mazlí“.