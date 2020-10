Zdroj: Jan Holinec

Se cvičením s vlastní váhou jsem začal díky zdravotním problémům, které mě omezovaly ve fyzických aktivitách. Jakmile se naskytla příležitost začít se hýbat, byl jsem plný motivace. Začalo to klikováním a shybováním. Později jsem na youtube zjistil, že existuje přímo sport, který tyto prvky využívá, a tak jsem se do něj opřel. V mém okolí bohužel nebyl nikdo, kdo by se tomu stejnému věnoval, a tak jsem byl vždy odkázán jen sám na sebe.