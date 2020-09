Zdroj: Pavel Horáček

Myslím si, že ve standardním knihkupectví není k hnutí, zákazníci posouvají jeden druhého, je to přecpané. Snažili jsme se o to, aby lidí u nás viděli všechny knihy. Raději jich máme menší množství, ale o to pečlivěji vybrané. Nějaké tituly dávám podle doporučení, jiné podle mého vkusu nebo intuice.