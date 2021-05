Lukáš Chyna.Zdroj: se souhlasem Lukáše Chyny

Byla to ale štreka dojíždět do Litvínova. Pracuji v Liberci, kde mám svoji kancelář. Dlouhodobě to prostě nejde. Hlavně v zimě to bylo strašné a to jezdím rád. Rozhodl jsem se, že to chci zkusit zase v Lípě s klukama, se kterýma jsem začínal. Tak jsem se vrátil do celkem obtížné brankářské situace, jelikož v té době v Lípě chytal Ivan Ponomarev a Jan Dvořák. Věděl jsem, že bude těžké se prosadit a tak nějak se to povedlo. Přijal jsem svojí roli a vnímám to zase trošku už i z jiné stránky. Aktuálně tu bouchám třetí sezonu po návratu a uvidíme, co bude dál. Ale jedno přísloví se mi potvrdilo - doma je doma.