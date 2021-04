Barbora ZnamenáčkováZdroj: se souhlasem Barbory Znamenáčkové

Jmenuji se Barbora Znamenáčková, je mi 21 let a pocházím z České Lípy. Od svých šesti let dělám karate a věnuji se sportu celkově. Vděčím za to svým rodičům, kteří mě odjakživa touto cestou vedli. Každý rozhovor, který jsem absolvovala, začíná stejnou otázkou: „Jak jsi se dostala ke karate?“. Proto teď nezačnu jinak. Taťka je hlavním trenérem a prezidentem našeho klubu KARATE SPORT RELAX. Mamka, která je cvičitelka aerobiku a má mnoho dalších aktivit především pro ženy, si chtěla malou Barunku vzít na aerobik, který byl tehdy i pro malé slečny. Ale ta velmi ráda zůstávala a dívala se po tancovačce na tréninky karatistů. Kdyby nebylo nakonec po jejím, byla by tam dodnes (smích). Přesvědčila jsem rodiče, aby už další trénink byl ten karatistický. Oblékla jsem poprvé kimůnko a hned mi to bylo vlastní.