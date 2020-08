Zdroj: archiv

Postupně jsem hrál za mladší a starší žáky i za dorost tady u nás ve Stráži pod UD Hamr. Byl jsem zde až do vojny, pak mi funkcionáři slíbili, že mě dostanou do Vagónky Česká Lípa, která hrála tehdy ve druhé lize. Toto nedopadlo, a tak jsem narukoval do Martina k tankistům jako řidič. Po vojně jsem se vrátil do UD Hamr. Po zahraničním angažmá jsem se znovu vrátil do Stráže.