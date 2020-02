Pět let psala pro krajskou redakci Libereckého deníku a poté se přesunula do celostátní hudební redakce. Nyní se účastní soutěže Miss Pin-up ČR, kde chce představit své vyladěné outfity a rozsáhlý retro šatník. Ten buduje patnáct let a najdou se v něm originální kousky ze second handů z celé Evropy.