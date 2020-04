Mou první soutěží bylo mistrovství Čech v roce 2018, které se konalo v Uhlířských Janovicích. Před akcí jsem byl hodně nervózní, nevěděl jsem, co mě čeká. V mé kategorii nás bylo 14 a já skončil na 12. pozici. Toto umístění mě hodně nakoplo a motivovalo do další práce. Loni jsem prožil premiéru na zahraniční soutěži, byl jsem v Maďarsku na Diamond Cupu Budapešť. Kromě samotného závodění jsem také procestoval a částečně poznal zemi. Byla to ohromná zkušenost, jen zahraniční soutěže se proti tuzemským prodraží.