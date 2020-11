Zdroj: archiv Simony Slávikové

Svůj nynější blog jsem si založila na podzim minulého roku, ale nebyl první. Blogů jsem měla již několik, účtů na Instagramu také, ale řekla bych, že opravdu věnovat jsem se tomu začala před tím rokem. Začínala jsem blogem, který jsem si v podstatě udělala „jen tak“ - že tam občas napíšu o něčem, co mě napadne. Poté jsem ale objevila kouzlo podcastů, takže jsem se vrhla i do toho, a rovnou také do natáčení videí.