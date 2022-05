Osmačtyřicetiletý Miroslav Tomek odjakživa tíhl k přírodě. Vydával se na trampské toulky a při nich obdivoval rostliny a drobné brouky. Jeho vášeň se projevila před osmi lety, kdy se rozhodli spolu s manželkou založit ve Velkém Grunově, kde žijí, skalku. „Chtěli jsme oživit louku, která je ve svahu a špatně se seká. Ale jelikož jsme do toho šli takzvaně nepolíbení, vše nám po dvou letech zašlo,“ nastínil počátky skalkového miniarboreta na Českolipsku Tomek. Přesto se rozhodl to nevzdat, pořídil si knihu o skalničkách a začal získávat potřebné znalosti. Velkou podporu mu poskytli Jan a Eva Surovcovi ze Stružnice, kteří o svou zahradu pečují přes třicet let. „Byli hrozně ochotní a vstřícní,“ dodal.

Zdroj: DeníkNejvíce ho na pěstování skalniček baví, že mu pod rukama vzniká něco krásného. Někdy to je podle něj až alchymie, když musí správně nakombinovat zeminu. „Bývá to boj, najít to správné to místo a kombinaci. Musíte si uvědomit, že se snažíte vypěstovat květiny, jejichž domovina je 2 500 až 3 000 metrů nad mořem. A tady máte skalku ve výšce 300 metrů nad mořem,“ zdůraznil. Založení jedné skalky, která potěší oko, trvá přibližně tři roky. „Se skalničkami je mnohem méně práce než třeba s letničkami či trvalkami. Nejnamáhavější je založení samotné skalky,“ upřesnil Tomek.

Jak se sám se smíchem svěřil, koníček se časem změnil v „koně“ a postupně se přidávaly další a další rostlinky. Na skalce roste téměř tisíc druhů rostlin, převážně teplomilných z oblasti Středomoří, Malé Asie i Alp či Himaláje. „Mám tu dvacet dva druhů koniklece, mezi mé oblíbené patří chudiny. Jsou krásné, jediná nevýhoda je to, že kvetou jen bíle a žlutě. Člověk tu pozná téměř celý svět,“ podotkl nadšený zahradník.

Otázka pro starostu Brniště: Můžete představit novinku v systému třídění odpadu?

Své skalkové miniarboretum se rozhodl zpřístupnit veřejnosti, zájemci ho mohou navštívit každoročně od 1. dubna do konce září. Kdo chce, může si odnést domů namnoženou rostlinu, na výběr je až devadesát druhů skalniček. „Líbilo by se mi tím život, ale to je ve hvězdách. Nejsme žádné velkozahradnictví či řetězec, nabízíme jen skalničky za stále stejné ceny bez ohledu na zdražování,“ sdělil milovník přírody.

Aktuálně skalničky pokrývají čtvrtinu zahrady, rád by je rozšířil po celé ploše. „Už se blížím ke splnění svého snu. Mám představu místa, kde má vyrůst zapuštěná roklina do svahu se skaliskem, vodopádem a potůčkem. Zabere to ještě tak tři roky,“ uzavřel vyprávění Miroslav Tomek.