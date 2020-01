„Cítil jsem se zle. Chtěl jsem dokončit odložené plány. A první věc, co mě napadla, bylo sklo. Vypravil jsem se do Boru na ten slibovaný kurz, ale ten skončil až po třech letech. Bydlel jsem na intru, prožil tři úžasné roky života. Ač stálo dost úsilí učit se v češtině chemii a technologii skla. Zvládl jsem to a byl jsem na výsledky pyšný. Atmosféra ve škole byla fantastická. Pro mě to byl neuvěřitelný návrat. Sklo mě změnilo.“