Zdroj: Archiv Jan Sviták, Prysk

Podle něj si všechny získané zkušenosti, dřinu, sebezapření a to, co za řídítky závodních strojů a při stovkách hodin přípravy zažil, snažil přenést i do běžného pracovního života v komunální politice: „Motoristický sport je prostě stejně jako starostování a působení ve vedení Libereckého kraje můj život, který bych za nic nevyměnil,“ dodává Jan Sviták.