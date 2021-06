David Halbich.Zdroj: se souhlasem Davida HalbichaVe Varnsdorfu jsem se ale v druholigovém kádru neudržel. Odpověď na to, proč se to nepovedlo? Fotbal jsem vždy bral jako zábavu. Když mě přestal bavit, šel jsem výkonnostně dolů. Bylo období, kdy pro mě byly tréninky a zápasy za trest. To byl asi ten důvod, proč jsem se neprosadil.