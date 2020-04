Od prvního nařízení spojeného s epidemií koronaviru, kdy se zakázalo pořádat akce nad 100 lidí, se pro mě zastavil čas. Vše, co jsem měl domluvené, skončilo. Pokaždé, když mi pípla SMS nebo mail, četl jsem, že akce se ruší. Bylo to hrozně deprimující. Koupil jsem si nedávno nový fotoaprát a s ním jsem plánoval další investice a najednou jsem vše musel odložit. Nesnáším, když mi nejdou věci podle plánu. Díky Bohu mám úžasnou manželku a dvě skvělé děti. Čas trávíme na zahradě, kde jsme od současného dění do jisté míry izolováni, hrajeme si a užíváme tepla.