Zdroj: Deník / Petr Pokorný

Pokud Stanislav Bajtl není ve škole a se studenty, tak jeho hlavním zájmem je starost o vlastní „minifarmu“ u Doks, kde pěstuje obiloviny a luskoviny. Za léta se mu podařilo obstarat si mechanizaci, odpovídající velikosti pozemků a hlavně rozpočtu: „Mám dva starší traktory Zetor, sklízecí mlátičku, závěsné nářadí. Tato činnost mě uklidňuje a dobíjí,“ říká učitel a farmář. Baví ho i to, že si sám odpovídá za své kroky od A po Z. „Co si zkazím, musím napravit jenom já. A hlavně, pokud to učím, měl bych to umět i prakticky,“ zdůrazňuje Bajtl.