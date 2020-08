Zdroj: Archiv Lenky Sovové

Založily jsme ho na podporu žen, začlenění baculek do společnosti. Nepropagujeme obezitu, ale když už je ta žena baculkou a má nějaké to kilo navíc, přesto se chce hezky obléci a nalíčit. Proto tu jsme my! Každá žena je krásná, jen občas potřebuje někoho, kdo jí tu krásu ukáže.