„Pražení kávy jsem se učil v Čechách u pána, který se tímto živí již přes 10 let. Bylo to opravdu inspirativní. Jeho učení je ovlivněno i tureckými pražícími procesy. Co se týče přípravy kávy, tam jsme společně s mou manželkou našli inspiraci u mistryně České republiky v baristice Petry Davies Veselé a jejího manžela, mistra světa v přípravě kávy Gwilym Davies, u kterých jsme strávili příjemné chvíle při učení, jak být správným baristou,“ vypráví Ladislav.