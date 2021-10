Může se ale stát, že právě vás reportérka v porodnici nezastihne. Přesto vaše dítě neztrácí šanci být v novinách. Můžete nám poslat jeho fotografii (s údaji do popisku) na e-mailovou adresu ceskolipsky@denik.cz a své miminko najdete v sobotu v tištěném Deníku i na tomto webu. Tady najdete i galerie všech miminek, která již v Deníku vyšla.

/HLASOVÁNÍ/ Máte doma čerstvě narozené miminko a chcete se o jeho první fotografii podělit s ostatními čtenáři Deníku? Pošlete fotografii a údaje do popisku na adresu ceskolipsky@denik.cz.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.