Jednu věc vytkněme hned na začátku před závorku: účast ruské reprezentace by byla pro MS po sportovní stránce samozřejmě obohacením. Těžko říct, zda by si odvezla zlato (jak jsou někteří putinovští novináři svatosvatě přesvědčeni), ale nepochybně by patřila k favoritům. Jenže je jasné, že vzhledem k brutální válce na Ukrajině nejde – a nemůže jít – jen o hokej.

„Politika a sport jdou ruku v ruce,“ upozornil známý kanadský hokejový historik a autor řady knih Andrew Podnieks. „Mezinárodní hokejová federace IIHF nemůže pomoci Ukrajině vyhrát válka, ale může jí vyjádřit podporu a demonstrovat znechucení ruskou invazí. Morální stránka věci je tady mnohem důležitější než mít na turnaji ten či onen tým,“ řekl Podnieks pro Deutsche Welle.

Bídná návštěvnost?

Rusové mají pravdu, když říkají, že elitní hokejový bál bez sborné je jako fotbalové mistrovství světa bez Brazílie či Německa. Nemá smysl to popírat. Jejich další teze už jsou ale pochybnější. Neúčast Ruska přece neznamená automaticky nudu a horší hokej. Nebo ano?

„Tento šampionát vejde do historie jako ten s hroznou návštěvností, která i v play-off lámala rekordy, a s neuvěřitelně vysokými cenami za ubytování, jídlo a vstupenky,“ apodikticky tvrdí web Sportbox.ru.

Je to pravda? Ceny hotelů či kebabů ze stánků před stadionem nechme stranou a podívejme se na informace o návštěvnosti. Fakt je, že letošní MS rozhodně netrhalo rekordy, to ale ani nikdo nečekal. Co do celkového počtu diváků (356 955) bylo na 20. místě v historii, co do průměrné návštěvy na jeden zápas (5577) na 29. místě. Žádná sláva, ale ani propadák.

Čísla by jistě byla výrazně vyšší, kdyby se místo stařičkého helsinského zimáku Ice Hall hrálo ve slavné a mnohem rozlehlejší Hartwall Areně. I tady zasáhla válka: tradiční dějiště velkých hokejových turnajů totiž vlastní ruští oligarchové, a pořadatelé tak raději dali ruce pryč.

Pro srovnání: na zatím poslední MS konané v Rusku přišlo v roce 2016 v Moskvě a Petrohradu celkem 417 414 diváků s průměrem 6522. V roce 2007 (jen Moskva) to bylo méně – 330 708 s průměrem 5905. A v roce 2000 byla čísla turnaje hraného v Petrohradu prakticky totožná s těmi letošními v Helsinkách a Tampere. Platí tedy, že šampionáty v Rusku také nejsou žádnou diváckou bombou.

Pád do nižší divize?

A jak je to s předpokládaným ruským triumfem? Komentátor Sergej Kulagin (na už citovaném webu Sportbox) vcelku objektivně konstatoval, že Kanadu nedokázala sborná porazit už přes deset let a i s Finy má poslední dobou nepříliš oslnivou bilanci. „Proti jejich značkové pasti ve středním pásmu se nám vždy hraje obtížně,“ napsal Kulagin a dodal: „Možná bychom připravili Čechy o jejich první medaili od roku 2012, ale něco víc? Těžko.“

Největší hvězdy jako Alexander Ovečkin a Jevgenij Malkin by navíc z NHL zřejmě nepřijely kvůli zranění. Víc než letošní MS zajímá Rusy to, kdy a jak se vrátí mezi elitu. V příštím ročníku (původně se měl konat v Petrohradu, což dnes zní jako pohádka) bude znovu platit válečná klatba, která se týká i Běloruska. IIHF zatím nemá jasno v tom, kdy zase vezme sbornou na milost. „Bude to dilema,“ nezakrývá šéf světové federace Luc Tardiff.

Potíž je v tom, že Rusko příští rok může kvůli absenci přijít o spoustu bodů do reprezentačního žebříčku (letos se tomu ještě vyhnulo). Teoreticky by tak druhé nejúspěšnější hokejové velmoci v historii hrozil pád do některé z nižších divizí. Tomu by se vedení IIHF rádo vyhnulo, ovšem některé členské země to údajně požadují.

Jisté je, že světový šampionát je bez Ruska sice chudší, ale pořád zajímavý a dramatický. Absence sborné neznamená, že medaile ostatních zemí jsou jaksi automaticky méně cenné.