Jaromír Jágr pro svoje Rytíře sice vybojoval extraligu, hokejová sezóna v Kladně ale s nejvyšší pravděpodobností letos vůbec nezačne. Práce na opravě střechy zimáku se kvůli komplikacím zastavily už v červnu. Původní železobetonová konstrukce je nestabilní a střešní krytinu na ni není možné posadit. Klub tak stále jedná s Chomutovem o možném azylu.

Statici a stavební inženýři dvou subdodavateských firem - Subtery a Exconu si proto týdny lámou hlavu, jak problém vyřešit. Ideálním východiskem by mělo být nasazení kovového prstence na původní skelet budovy, který vše udrží pohromadě. Kvůli tomu je ale zapotřebí plány překreslit a přepočítat.

Jak dlouho proces potrvá, si zatím netroufá nikdo vyslovit. V současné době se čeká například na vyzrání betonu, kterým byla stávající stavba vyplněna. Výškové práce navíc nejde provádět bez speciálního jeřábu s dlouhým ramenem, který je aktuálně v republice jediný a pracuje na jiných zakázkách. Vše je proto závislé na mnoha faktorech a nikdo ze subdodavatelů se aktuálně nechce upsat k zavazujícímu termínovanému harmonogramu prací.

V areálu zimáku se tak veškerá činnost prakticky zastavila a ani poslední kontrolní den na staveništi nepřinesl žádný posun. Dělníci tak postupně odvážejí stavební materiál do skladů na Dříni, aby se neznehodnotil.

„Nikdo ze subdodavatelů si zatím netroufl vyslovit žádný termín. To bohužel naznačuje jediné, že hokejová sezóna v Kladně letos vůbec nezačne,“ sdělil náměstek kladenského primátora a jednatel Sportovních areálů města Kladna Jiří Chvojka.

Náhradní útočiště

To je pochopitelně i další velké zklamání pro majitele hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromíra Jágra, zejména pak v době, kdy se Kladno vrátilo úspěšně do extraligy. Nezbývá než utkání sehrávat na jiných stadionech po republice. Jak potvrdil mluvčí a PR manažer kladenského hokejového klubu Lukáš Jůdl, což předeslal před pár týdny i Jaromír Jágr, pokračují další vyjednávání na chomutovském zimáku, kde by měli kladenští extraligoví hokejisté najít na čas své náhradní útočiště a zázemí.

Kvůli tomu, že práce na střeše kladenského zimního stadionu stagnují, vedení města zvažuje předsunutí fáze úpravy čpavkového hospodářství, která původně měla přijít na řadu nejdříve za rok. „Rádi bychom nechali vypracovat projekt na budování nové strojovny pro čpavkové hospodářství, která bude umístěna mimo budovu zimního stadionu na jiném místě v areálu. I to je ale otázkou desítek milionů korun a vše musí projít schvalovacím procesem,“ upozornil Chvojka.

Aby kladenští hokejisté zcela nestrádali, zachovalo pro ně město v areálu alespoň druhou ledovou plochu pro tréninky. „Tréninková ledová plocha je nyní maximálně vytížená. Je v provozu od rána do večera. Střídají se tam dospělí i mládež. Její provoz bychom proto rádi prodloužili až do půlnoci. Podzim je za dveřmi a i kvůli tomu chceme vytvořit pro sportovce před tréninkovou halou nyní provizorní zázemí, aby se měli kde převlékat. Mobilní buňky začneme do místa přistavovat v příštím týdnu,“ uzavřel náměstek Jiří Chvojka.